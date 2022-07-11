以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」在全球布局的聯發國際（2756）公布6月營收，受全球性通膨危機、烏俄戰爭等不可抗力因素，6月自結合併營收6千1百萬元，年減17.24％，累計今年上半年合併營收3.89億元，年增0.58％。

展望後新，暑假是茶飲旺季，全球都準備迎接疫後常態新生活，聯發國際預計下半年在美國將再開出20家新店，美國店數可望達到155家。除此，兩間位於科威特的新門市也將於第三季開幕，預期將帶動營收成長。

聯發國際總經理賴柏宇表示，全球通膨時代來臨，消費市場受極大挑戰，再加上因疫情因素，美國開店的審批速度延遲好幾個月，預計下半年可回復之前水準，聯發國際擁有30年深耕品牌的經驗，正在透過多元通路、數位轉型等布局策略，在變動的環境中開創商機，可望再度創造營收新高。

賴柏宇說，「Sharetea歇腳亭」在美國市場已遍及多達22州、並開立135家門市，在當地占有一席之地，未來將增設倉儲物流中心等，以此提升營運效率和品質，穩健經營美國市場。