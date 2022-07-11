台南市11日新增1409例確診，疫情進入市長黃偉哲宣稱的穩定狀態。市府衛生局也宣布，從即日起，如果單日確診人數少於2000人，將停開防疫記者會，調整為發布新聞稿及圖卡方式，進行疫情報告及防疫作為。

衛生局指出，統計今年至7月10日，全市累計確診人數有27萬9354人，全年齡累計確診百分比為15.08％；已解除隔離26萬3212人，尚在隔離1萬6142人。

另外，統計至7月10日止，全市疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑的涵蓋率，分別為90.9％、83.9％、1.3％、68.9％、3.2％。其中，5至11歲兒童疫苗第1劑涵蓋率84.47％、第2劑27.59％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.12％、第2劑83.65％、追加劑59.52％。

衛生局也轉達中央流行疫情指揮中心的最新規定，指從7月14日零時（航班表定抵台時間）起，先行放寬國人及持有效居留證與所有來台轉機者，搭機前得免持2天內的PCR報告；但境外篩檢陽性者，從採檢日起7天內仍應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。