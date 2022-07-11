新竹市市長選戰白熱化，藍綠白「三腳督」競爭格局成形。根據《上報》報導，揭露一份新竹在地科技界大老私下委託的民調報告，國民黨林耕仁選情後勢看漲，拿下31.2％支持度躍居第一，大勝民進黨沈慧虹的支持度21.8％、民眾黨高虹安的支持度19.6％，差距分別擴大為9.4及11.6個百分點，尤其民進黨受「換將」風波影響，支持度暴跌約10個百分點。

該民調於6月23日至27日進行電訪，抽樣方法包括市話及手機，有效樣本共1100份（市話556份、手機544份），在95％信心水準下，其最大誤差不超過正負2.99個百分點。

民調首先針對藍綠白三組參選人的知名度進行調查，結果顯示，林耕仁的知名度最高，有多達78.1％的受訪者表示「知道或認識」林耕仁，沈慧虹知名度居次達68.1％、高虹安位居第三達66.8％。

在參選人評價分數（1至10分）方面，林耕仁同樣也以6.17的平均數拿下第一，其次則為高虹安5.7分、沈慧虹5.58分。

《上報》表示，該民調指出，若再與2個月前一次民調（4月21日至25日）相比，當時民進黨人選、行政院顧問鄭宏輝的支持度最高達31.8％，其次依序為林耕仁25.6％、高虹安21.6％。但在民進黨「換將」改由沈慧虹取代鄭宏輝，以及林耕仁正式取得國民黨提名資格後，林耕仁支持度反轉躍升第一。

民調揭露，林耕仁其與2個月前的調查相較約提升了約6個百分點，領先沈、高兩位女將的差距超過誤差範圍。而沈慧虹雖排名第二，但卻與鄭宏輝的支持度相較暴跌了約10個百分點。至於高虹安雖未有明顯變化，但也微幅掉了2個百分點。

值得一提的是，該民調並針對民眾「一定不支持對象」進行調查，結果顯示，林耕仁的支持者中，有40.2％的人表示一定不支持沈慧虹、16.7％不會支持高虹安。而沈慧虹的支持者中，有30.6％的人一定不會支持林、28.8％不會支持高，顯示藍綠兩端分立明顯，反倒是林耕仁與高虹安的支持者重疊性較高。其中，表態「都不支持」者為4.7％，「還未決定」及「不知道/拒答」者則有22.7％。

隨著藍綠白「三腳督」人選正式確定，年底風城之戰產生新變化，林耕仁選情後勢看漲，地方人士分析主要原因有三，一為過去的施政成績；二為林耕仁的好政績讓他獲得國民黨團一致團結力挺；三為林耕仁熟識竹科科技圈，對產業如何帶動城市發展頗有願景想法，好比前年4月鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統大選的起手式，第一站即赴竹市眷村博物館參訪，該行程便是由林耕仁協助安排並親自全程陪同。