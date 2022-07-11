卓越(2496)6月營收為0.47億元，年增5.73％；累計上半年營收3.12億元，年增0.88％。卓越表示，旗下陳立教育近年國中、國小合計營收比重逐步攀升至6月的16.46％，而去年已調整子公司易禾教育營運合作模式轉為短期補習班業務認列，易禾教育主要聚焦高雄地區國中補教實體業者，近兩年深化當地學員招募、學員科次量、留班率等表現，並穩步增加高雄地區分校數至目前達九所，帶動營收成長。

卓越表示，除深化高中補教領域市占率，同時持續推動應試教育首選品牌「陳立教育」向下深化國中、小學領域業務表現，並發揮完善虛實整合策略，包括雲端數位學習、線上課程規畫、一對一進度關心、即時作業線上解惑、線上補課及班務系統等數位化系統，給予學員達到最佳學習成效。

此外，卓越藉由陳立小學堂與知名私立小學、國中合作導入課程、以及針對其他補教通路業者合盟方式進行「派師＋教材銷售＋授權」等兩大業務接單明顯優於去年成長，相關教材認列成本已於去年攤提認列，隨著陳立小學堂營收比重逐步提高，挹注營運表現。