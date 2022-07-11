台塑四寶公布6月營收，呈現2進2退，台化、台塑化成長，分別成長4.5%、3.5%，台塑、南亞則是呈現衰退。

台塑(1301)6月合併營業額239.31億元，月衰退3.7%、年成長4.3%。台塑表示，6月營收相較5月下滑，主要是因為終端需求疲弱，客戶購料意願轉趨保守，優先使用庫存，減少採購量，因此，6月EVA、PP及AE銷售量合計比5月減少1萬噸。銷售價差方面，由於大陸房地產及汽車市況不佳，PVC同業低價出口競銷，加上6月印度及孟加拉雨季洪災，需求減少，因此， 6月PVC價格比5月下跌7.6％，影響營業額減少4.4億元。

南亞(1303)6月合併營業額321.5億元，月衰退2.2%、年衰退7.1%。南亞表示，6月各類產品營收互有增減，其中，電路板因高階載板成長趨勢不變，營收增加，其他電子材料產品因通膨及銅價下跌，營收下滑；化工產品拓展外銷、聚酯產品調漲售價，營收皆有增加。

台化(1326)6月合併營業額364.77億元，月成長4.5%、年成長18.8%。台化表示，配合PTA定檢，PX減少自用增加銷售，及萃餘油等回售台塑化增加，影響14.3億元；OX加工差改善，增加銷售1.7億元；PIA下游低熔點棉需求增加，影響0.9億元，另外，PP安排定檢，產銷減少3.5億元;SM、PS下游需求不振，減少2.6億元；酚酮下游南亞BPA檢修，減少1.5億元。受俄烏戰況僵持消耗、歐盟禁運俄國石油及美國汽油旺季需求帶動，PX、PTA、SM、酚酮價格上漲，但PS、ABS、PP因大陸疫情封控及新產能競爭影響，需求疲弱行情走跌。

台塑化(6505)6月合併營業額884.48億元，月成長3.5%、年增幅94.4%。台塑化表示，6月原油煉製量15,398千桶(513千桶/日，30天)，比5月原油煉製量14,948千桶(482千桶/日，31天)增加450千桶，產品總銷售量16,776千桶，比5月16,279千桶增加497千桶。售價方面，6月產品平均售價136.3美元/桶，比5月增加8.6美元/桶，主要係杜拜原油平均價格比5月上漲5.1美元/桶，以及外銷油品價差比5月增加所致。烯烴事業部份，6月乙烯產量20.2萬噸(產能利用率77%，30天)，比5月產量24.1萬噸(產能利用率88%，31天)減少3.9萬噸，產品總銷售量52.2萬噸，比5月56.7萬噸減少4.5萬噸。售價方面，6月乙烯與丙烯受輕油價格下跌及市場需求疲弱影響，平均售價分別比5月減少96美元/噸與109美元/噸；丁二烯則是受供給吃緊影響，平均售價比5月增加102美元/噸；另外，裂解汽油比5月減少14美元/噸；全產品平均售價比5月減少45美元/噸。