國立澎湖高級海事水產職業學校新任校長經過多人激烈角逐，教育部選出澎湖風櫃子弟顏嘉禾擔任，消息傳出後受到澎湖地方讚許，顏嘉禾自民國93年即進入澎水服務，期間從基層做起，歷經設備組長、資訊組長、訓育組長、圖書館主任、學務主任及校長秘書等等各項職務，行政歷練相當完整，不管人品、學養都受各界肯定讚賞，相信可以帶領澎湖技職教育走向下一個百年風華。

據了解，參與澎水新任校長最後遴選有高雄興仁國中王文正、國立宜蘭中學詹景陽、東港海事洪嘉皇與澎湖子弟顏嘉禾等人，最後顏嘉禾以在地優勢雀屏中選，因他小學到高中均在澎湖就讀，赴台苦讀獲得中華大學資訊工程系學士、成功大學交通管理研究所碩士學位。

顏嘉禾歷經技職教育各階段變革及108新課綱的實施，見證學校的茁壯與成長，近7年來共爭取3億3仟餘萬的競爭型計畫經費揖注，有效改善學校軟硬體資源；他執行「技術型高中十二年國教課綱前導學校工作」、「試辦學習區完全免試入學」、「Fab Lab創客推廣」、「充實學生自主學習空間」及「建置校園智慧網路」等多項計畫，營造適性學習的環境。

顏嘉禾表示，澎水是台灣海事水產類科設科最完整的學校，培養出許多產業優秀的人才，為地方發展奠定相當貢獻，在師長努力、家長參與、校友回饋下，校務發展蒸蒸日上，學生多元表現、學校辦學績效均獲得各界肯定，他也會持續努力付出愛心與熱忱，為達成優質邁向技職典範而奮鬥，必將秉持三點水的、海家班奮鬥精神，為澎湖海事師生服務，為澎湖教育環境付出。