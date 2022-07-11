王姓和陸姓男子在臉書販售虛擬貨幣，3度完成交易、取得孫姓和裴姓男子信任後，竟在第4度交易時，持槍劫走999萬元鉅款，一路從桃園到苗栗換車再駛向彰化，最後搭乘白牌車潛逃，仍遭警方循監視器逮捕，並查扣非制式空氣槍、制式子彈等，2人被依攜帶凶器強盜罪判處10年、8年2月徒刑。

王男2021年10月在網路張貼販售虛擬貨幣泰達幣訊息，吸引買家上門，孫姓買家與王男分別以400多、400多和900多萬，3度完成交易，同年11月11日雙方相約在桃園市八德區第4次交易，孫男準備400萬元，裴姓友人也邀約親友募資599萬元加入。

王男見已取得孫男信任，夥同陸姓男友人駕駛賓士車赴約，待孫、裴2買家上車清點現金後，亮出槍枝抵住2人頭部，搶走999萬元現金，並將孫、裴2人先後丟包在八德區東勇街、福德一路與後庄街巷口，幸好遇到巡邏員警，2人焦急敲車窗報案。

王男和陸男一路潛逃，一度被警方攔查，2男假意停車受檢再加速沿國道往南逃，還在苗栗、彰化換車，最後搭乘白牌車離去，警方循監視器一路追到彰化，並在犯案用車輛內查扣空氣槍及子彈，追出王、陸2男到案。

2男被逮後否認犯行，辯稱當天交易沒成功，車內也無人持槍。但2被害者指證歷歷且證詞一致，法官認為2男與2嫌素不相識，無誣陷可能，且勘驗孫男攔警車報案光碟、警方密錄器，以及陸男曾在犯案前說「要幹一票大的」，加上王、陸2人刻意替換車牌、換車，受檢時也心虛逃跑，不採信2男說詞。

桃園地院法官以2男犯案情節重大，犯後始終否認犯行、避重就輕、飾詞卸責，耗費司法資源等犯後態度，被害人至今分毫未能取回，依共同犯攜帶凶器強盜罪判處王男10年、陸男8年2月徒刑，並追徵未扣案犯罪所得。