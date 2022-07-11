嘉義縣許姓男子因向莊姓友人催討10萬元債務不成，夥同另一名友人到莊姓友人家燒冥紙，再將冥紙拋撒在友人住處庭院內、外，之後又刺破友人貨車輪胎，許男燒、撒冥紙行為等被法官認為有貶損住戶名譽、人格及社會評價，依公然侮辱等罪嫌判處拘40日，全案可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，52歲許男去年12月15日上午夥同友人駕車至嘉義縣朴子市莊姓友人住處催討10萬元債務，因被置之不理而心生不滿，同日購買冥紙回到莊姓友人與配偶楊女住處，在庭院燃燒少量冥紙後，將剩餘冥紙拋撒在庭院及大門外。

簡易判決書表示，莊男與楊女的住處緊鄰人車往來頻繁的四線道馬路，任何人經過都可以看到庭院動態，許男與友人共同基於公然侮辱的犯意聯絡，竟使出焚燒及拋撒冥紙行為，足以貶損住戶名譽及社會評價。

且許男今年1月14日下午，又再度駕車前往莊男住處催討債務，因討債未果，憤而撿拾現場木條刺破楊女自用小貨車輪，讓楊女受到9200元損失，嘉義地院審酌許男不以合法管道解決債務紛爭，因情緒失控，涉及公然侮辱及毀損罪嫌，另考量許男坦承犯行，且有意和解，但莊男夫婦無意和解，以致雙方未能達成和解，判處許男拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。