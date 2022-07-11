近日一名女大生整理全台20年來，學費漲幅最多的10間大學，她以91學年和110學年的學費一起比較，10所大學中有9所私立1所國立上榜，其中私立大葉大學漲幅12.09%最多，中興則是唯一進榜的國立大學，漲幅10.27%，居第4位，貼文在網路曝光，引發不少大學生感嘆，「沒錢真的不要念私立」，中興大學學生則直呼「真沒想到」。

原PO上周三（6日）於論壇《Dcard》指出，她統計20年來全台學費漲幅最多的10所大學，計算方式以91學年時最昂費的學系學費與110學年相比，只計算日間部學士制，發現學貴漲最多的10所大學中有9所是私立大學，其中以大葉大學12.09%漲最多。

根據原PO的資料，學費漲幅第1名到第5名依序為，大葉大學一學期從4萬9870漲到5萬5900元、漲幅12.09%，真理大學4萬6440調整成5萬1940元、漲幅11.84%，文藻外語大學4萬7243變為5萬2544元、漲幅11.22%，國立中興大學2萬5790調為2萬8438元、漲幅10.27%，淡江大是4萬9860增加到5萬4720元、漲幅9.747%。

第6名到第10名是，世新大學5萬1860變為5萬6914元、漲幅9.746%，南臺科技大學5萬0370調整到5萬5270元、漲幅9.72%，東吳大學5萬1460調漲為5萬6460元、漲幅9.72%，正修科技大學5萬0110調升5萬4735元、漲幅9.23%，亞洲大學則是從5萬2500變成5萬7160元、漲幅8.88%。

原PO也整理20年不漲學費的8間大學，其中7間是國立，包括臺灣藝術大學、聯合大學、臺南藝術大學、臺南大學、體育大學、高雄餐旅大學、臺灣體育運動大學，以及私立亞東科技大學。

文章上線，引發大學生討論，「學貸要背到天荒地老」、「公私立學費真的差蠻多的，學費差了快兩倍」、「看完真的覺得沒錢就不要讀私立了」、「台灣的國立大學真的好便宜」、「大葉大學到底在貴什麼」、「私立真的有夠貴」。

留言中有不少中興大學學生驚呼，「我大中興竟然上榜」、「中興真的漲爛」、「我是真沒想到滑一滑會看到我們學校」。。