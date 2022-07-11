瑪菲司日前在全球百大夜店開唱，現場氣氛超嗨。（Halo Mavis國際連線提供）

瑪菲司日前在全球百大夜店開唱，現場氣氛超嗨。（Halo Mavis國際連線提供）

瑪菲司（Mavis）近日如火如荼宣傳全新EP《Halo Mavis瑪菲司》，8日舉辦唯一夜店場演出「Mavis瑪菲司之夜」，在全球百大夜店40名的Wave Club Taipei重磅登場，現場湧進上千歌迷力挺；瑪菲司登台心情超緊張，老公H先生貼心地站在她身後不斷按摩肩頸打氣，瑪菲司事後笑說：「他一直按一直按，我跟他說『你不要弄了，耳機線會掉啦』。」嘴巴上雖嫌老公囉唆，但她滿臉甜蜜笑容，看得出老公就是她重返演藝圈最大的精神支柱。

瑪菲司此次演出絲毫不馬虎，特別請幕後製作團隊設計演出視覺，精心安排12位舞者陣容唱跳〈買爆它〉，登場氣勢強大，豪華的規格與陣容，讓Mavis瑪菲司直呼：「就把WAVE當作我的小小巨蛋囉！」為了這場演出，瑪菲司事前除了多次與舞者彩排，更頻頻獨自複習腳步，深怕第一場正式演出會出槌，老公也總是在她身旁鼓勵打氣「妳可以的」，讓她像是吃了顆定心丸，正式演出驚艷全場。瑪菲司隨後獻唱與張傑合作的甜蜜輕快曲〈愛就打加一〉，舞群搭配洗腦旋律跳起「手指舞」帶動觀眾，氣氛嗨到最高潮。

瑪菲司第二波新歌〈愛就打加一〉，由南拳媽媽二代成員張傑詞曲創作並擔任製作，是一首輕快中版的勸敗洗腦曲，闡述每個人在日常枯燥忙碌的生活裡現實與壓力使人喘不過氣，偶爾跟團買東西喊加一是種舒壓魔法犒賞自己從不違法，為自己加一些好心情努力活得更＋1的充實美麗；〈愛就打加一〉旋律洗腦節奏輕快，許多網友紛紛發揮創意跟風手指舞，於TikTok掀起一股「＋1手指舞」流行熱潮。