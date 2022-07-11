民進黨選對會10日確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，目前擔任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中也隨即發聲明稱，「責任來，我就扛」，並稱北市發展停滯。對此，民眾黨黨主席柯文哲痛批，就算陳時中要去選，防疫誰要接要講清楚，不能為選舉棄國家安危不顧，這不符合國民對政府期望。

柯文哲表示，疫情還沒結束，最近看報表發現，歐美國家確診人數又上升，確診人數上升要看住加護病房或死亡人數有沒有跟著上升，他目前還在觀察。

柯文哲指出，自己每次都說不要批評別人，忍不住要批評人家，他痛批，不要只有為了選舉，國家還有很多事情要注意，疫情還沒結束，疫情在歐美國家是上升的，BA.4、BA.5反撲會多厲害，還是要密切觀察。

柯文哲強調，就算陳時中要去選，防疫誰要接要講清楚，應該是誰要接都安排好才讓他出來選，不能說讓他出來選，開始請假幹什麼，到底誰要負責，不可以為了選舉置國家安危於不顧，這不符合國民對政府的期望。