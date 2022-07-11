金門縣國樂協會理事長石兆瑉，李再杭、楊瑞松、張栢越等多位熱心推動地區國樂發展的退休校長，以及民政處長蔡西湖、教育處長黃雅芬及文化局長許績鑫也出席，肯定及感謝黃光佑老師對地區國樂發展的貢獻。（縣府提供）

金門推動國樂成果斐然，屢次拿下台灣地區大獎，還應邀赴對岸大陸和東南亞演出，獲得一致好評。楊鎮浯縣長今頒發「榮譽縣民」給重要推手-國樂團指揮黃光佑老師，感謝他23年來的奉獻和努力。

黃光佑老師自2000年起受聘金城國中指導國樂教學，每周不辭辛勞往返臺金兩地，23年如一日，為金門地區國樂教育扎下穩固根基，在台灣地區比賽屢次大放異彩。以110學年全國音樂比賽為例，黃光佑等人指導金門高中、金城國中、金湖國中、中正國小、金湖國小國樂團赴臺參賽，即拿下5項特優及2項優等佳績。

縣府表示，黃光佑20多年來帶領各校同學參加全國比賽屢獲特優獎項，也在包括臺北國家音樂廳、臺中國家歌劇院、高雄衛武營音樂廳、北京國家大劇院、福建大劇院、廈門五緣音樂廳、新加坡維多利亞音樂廳等地公演，讓金門以另一種面貌站上全國和世界舞台外，也培育近20位學生考取大學音樂院校音樂系，陸續學成返鄉傳遞音樂及國樂教學薪火，對豐富地方文化的發展和多元精采，做出讓人矚目的重大貢獻。