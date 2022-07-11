尤姓兄弟涉嫌搶奪後，共乘一部機車逃逸。（警方提供）

台中市尤姓兄弟於網路社群發布徵求車手消息，9日與應徵的張姓男子相約在沙鹿區某公園內見面，兄弟檔現場亮出球棒威脅張男，並搶奪其身上1000多元及2個金戒指後逃逸，警方獲報調閱監視器比對作案機車，陸續逮捕尤姓兄弟，全案訊後依搶奪罪嫌送辦。

23歲及18歲的尤姓兄弟日前於網路社群發布徵求車手消息，9日與應徵的22歲張姓男子相約在沙鹿區某公園內見面，尤姓兄弟檔以假警察身分，並亮出球棒搶奪張姓被害人財物，包括現金1000多元及2個金戒指後，隨即騎機車逃逸。

警方接獲報案後立即調閱監視器畫面發現作案機車，並鎖定車主為尤姓嫌疑人後報請檢察官核發拘票，昨日前往沙鹿租處將尤姓弟弟拘提到案。經突破嫌犯心防後，供出另一嫌疑人為胞兄，警方立即前往太平一併將尤姓哥哥拘提到案。

尤姓兄弟到案後供稱，犯罪手法係利用年輕人想輕鬆賺取高薪之心態，於網路社群軟體發布訊息徵求車手，與被害人見面時，以假警察之身分搶奪被害人之財物，全案訊後依法移送台中地方檢察署偵辦。

清水警分局表示，現值暑假期間，學生打工需求增加，呼籲求職時要謹記網路求職陷阱多，前往應徵前事先告知親友面試的地點、或請親友陪同，多方查證及提高警覺，避免誤入求職陷阱，成為歹徒犯案目標。