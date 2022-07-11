鍾欣凌將帶女兒兔寶、二寶一起現身節目。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚（左二）、鍾欣凌（中）、嚴藝文（右二）主持的《老少女奇遇記》首集首站出發到高雄蚵仔寮，當地人的熱情與質樸。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚從挑選漂流木、漁網等海廢材料，到利用素材裝飾市集都親力親為。（桂田文化藝術基金會提供）

嚴藝文直播公開徵友喊：「蚵仔寮男人我OK！」（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的《老少女奇遇記》首集首站出發到高雄蚵仔寮，當地人的熱情與質樸在播出後便圈粉無數，蚵仔寮在地所散發出的親切感也讓楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文首站就放下包袱，展現出閨蜜旅遊的自在與放鬆；嚴藝文在首播後直播公開徵「蚵仔寮友」，她笑說：「蚵仔寮的人們說實話都有點像《俗女養成記》的蔡永森，又在地、又帥、又溫柔，每個人都好有自己的魅力。更對著直播鏡頭喊話：「蚵仔寮的蔡大哥！幫我留意一下，蚵仔寮有沒有好的男子，我OK哦！通訊軟體聯絡一下，我就下去相親。」逗樂觀眾。

鍾欣凌分享：「儘管我們一開始都不認識，但一見面他們釋出的善意也讓我們很輕鬆的可以做自己。你看我們第一次見面的時，我就當所有男人面前表演『深喉嚨』吃烏魚子，有誰會這樣做！但那一口應該有個兩三百塊，咬下去的個感覺真的太美好，只恨自己喉嚨沒有再深一點。」

鍾欣凌的老公及女兒兔寶、二寶也將在下集節目現身參與市集，這也是鍾欣凌一家四口首次在節目中亮相，鍾欣凌表示：「邀請全家來內心是很緊張的，我其實很少會把老公跟小朋友帶來工作的地方，可是我覺得蚵仔寮那個地方太和善了，還有一群很可愛的人們在照顧著我們，所以我才會下定決心要帶他們一起來認識這一群人，可能這就是實境節目有魅力的地方吧。

除了高雄蚵仔寮濃厚的人情味，節目首集收視高點落在楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3位影后捲起衣袖親自下海做苦力片段，在影劇界走跳大半輩子的3位影后從挑選漂流木、漁網等海廢材料，到利用素材裝飾市集都親力親為，展示出卸下演員身分的另一面，楊貴媚說：「我記得那天高雄非常熱，光是站在太陽下就可以汗流浹背了，再加上那個漁網真的超級重，需要兩三個人才能把它扛上車，而且其實那個漁網上面都是滿滿的細塵，你看那個漁網一往卡車上丟有多少灰塵在天空，撿完後真的是灰頭土臉。」過程中，楊貴媚也因割漁網時重心不穩差點跌倒，鍾欣凌、嚴藝文看準時機，示意教學割漁網的小鮮肉男子要上前抱住楊貴媚，現場更拿出影后演技上演調侃楊貴媚的小短劇，讓她們倆笑說：「好像所有的題材到我們這邊就會歪樓，我們真的是流著諧星的血。」

桂田文化藝術基金會出品，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的公視、八大實境節目《老少女奇遇記》於7月7日公視首播第一集，吸引超過26萬人一起觀看，八大第1台週六播出同樣開出紅盤，收視總人口數達18.5萬，其中在有線電視女性觀眾F25-49歲族群寫下 0.94高收視，深受大小少女青睞，在網路獨家觀看平台CATCHPLAY＋亦躍升為觀看排行冠軍，播出後佳評不斷，許多網友都給出高度肯定「第一集就從頭笑到尾」、「節目自然不做作很生活化期待下一集」、「好有親切感，把在地的人文風情呈現的如此有情」，更有觀眾被節目感動：「好想回家鄉看看，想試著為家鄉做些什麼事。」身兼總製作人及主持人的楊貴媚感謝：「其實要把這個拍攝兩年的作品搬到大家面前真的不容易，跟著觀眾一起看播出回味，內心也湧出很多的感動跟感觸，很高興觀眾們給我們這麼多正面的反饋與鼓勵，每一則留言我們都有看在心裏，未來的集數只會更精彩，不會讓觀眾失望。」《老少女奇遇記》每週四晚間9點於公共電視首播，每週六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。