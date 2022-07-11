40歲朱俐靜勇敢的抗癌2年，仍不敵病魔於3日乳癌病逝，她的家人也透過她的臉書發文證實噩耗，引起各界不捨，今11日家屬為她舉辦「畢業典禮」，開放藝人好友和粉絲前往弔唁。

朱俐靜家屬用她臉書寫下「一段稍嫌短暫卻璀璨豐盛的旅程圓滿落幕了，因您的支持與愛護擁抱著 Miu，讓她能夠傳遞滿滿的溫暖與正能量，留下動人的歌聲與無數美好回憶，歡迎您來參加 Miu 人生的畢業典禮 ，和她最後說說話，當面給予祝福，帶著大家的祝福離去，相信不管到了哪，有她在的地方，一定會是笑聲滿滿歡樂不斷。」

藝人朋友 弔唁時間：111 年 7 月 14、15 日 10:00～19:00

地點：國寶會館3樓（台北市中山區民權東路2段164號3樓）

※ 疫情與藝人隱私考量，煩請先告知家人出席時段，避免現場久候

歌迷朋友 追思時間：111 年 7 月 16、17 日 10:00～19:00

地點：國寶會館1樓（台北市中山區民權東路2段164號1樓）