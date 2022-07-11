彰化縣花壇鄉37歲的梁姓男子，為保險業務員，竟利用熟知防疫保險申請理賠過程，偽造衛生局隔離通知書，陸續向2家保險公司詐領12萬的確診理賠金，還跟同事親友串通，詐領成功並分紅，今年衛生局收到保險公司來函詢問居隔原因，才讓事情東窗事發，最後包括梁男、及同事親友等6人，被彰化地檢署依詐欺緩起訴，並向公庫支付6至20萬元罰金。

彰化地檢署表示，去年接獲彰化衛生局通報，疑似有民眾假冒確診者，還偽造衛生局核發的「嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家（個別）隔離通知書」向保險公司申請防疫理賠金，認為應該不只有一人，因此主動通報彰化地檢署，檢方隨即成立專案小組調查，並指派檢察官賴政安偵辦。

檢方表示，調查後發現現年37歲的梁男，去年5月因國內疫情爆發，防疫保單爆量，梁男為客戶申請理賠時，竟趁著經手衛生局所核發的隔離通知書時，竟依樣畫葫蘆仿製通知者為自己的居格通知書，甚至還偽造「彰化縣政府衛生局防疫專用章」，最後成功得手詐領到2家保險公司10萬、2萬的保險金。

而梁男得手後，竟然找上胞姊、蔡姓女友人、鍾姓女同事等，利用相同手法詐領保險理賠金，並協助他們完成詐領，梁男食髓知味後，還指導鐘姓女同事的丈夫、哥哥、嫂嫂等人詐領，成功後分得１至４萬不等的分紅。

衛生局長葉彥伯說，當時收到的隔離通知書與確診者無誤，但比對資料卻查無此人，細看才發現隔離書怪怪的，認為是偽造，後來又陸續收到5、6張一樣的，才想說應該是惡意詐騙，因此主動向檢方檢舉，

檢方表示，衛生局今年1、3月收到台灣產物保險公司台中分公司來函詢問梁男等人居隔確診原因，發現全部都是偽造，認為梁男明知保險員需查核出險資料，卻監守自盜，勾結親友犯法，考量其犯後態度良好，梁男等6人予以緩起訴處分，並分別向國庫支付6至10萬元不等緩起訴處分金。