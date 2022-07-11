夏日出遊，呷冰消暑氣；參山國家風景區管理處推出「跳舞一夏，清涼呷冰」活動，從7月15日到8月31日，到參山處八卦山、松柏嶺等遊客中心跳「吃冰舞」，即可免費享用限量荔枝、鳳梨冰棒，周末假日前10名，再加碼送茶酵素涼品。

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，為振興國內旅遊，交通部觀光局今年推出「台灣仲夏旅遊節」，以清涼、消暑及涼品為主軸，結合在地農特產品製作的涼品，讓遊客夏日出遊消暑氣，同時品嘗具有在地特色的好滋味。

參山處長曹忠猷表示，八卦山、松柏嶺地區盛產茶葉、鳳梨及荔枝等農特產，還有多元豐富的旅遊景點，適合仲夏出遊，歡迎大家順道到遊客中心開心跳舞，舞步簡單易學，適合闔家大小、活力青春的背包客開心同樂。

參山處行銷台灣仲夏旅遊節，主打「跳舞一夏，清涼呷冰」，在參山處各遊客中心推出特色冰品，南投縣與彰化縣的八卦山、松柏嶺遊客中心，推出荔枝、鳳梨冰棒和茶酵素冷茶飲；苗栗縣南庄、獅山遊客中心推桂花、梅花冰棒、東方美人和桂花烏龍冷泡茶；台中市梨山、谷關遊客中心推白冷冰棒、五葉松汁、黑木耳汁和梨山冷泡茶，每種口味都有獨特風格，值得品嘗。

從7月15日起到8月底，遊客在參山處各遊客中心，依指定方式完成跳舞、在「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag 2位好友，至遊客中心櫃台向服務人員出示上傳結果，即可免費享用指定限量冰品。參山處吃冰舞八卦山松柏嶺台灣仲夏旅遊節