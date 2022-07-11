在SBL擁有悠久歷史且戰績輝煌的桃園璞園籃球隊，長期以來備受廣大球迷鼎力支持，在SBL冠名桃園後又成立領航猿職籃隊，均以桃園巨蛋作為主場基地，積極培育年輕新秀。而彰化縣籃球委員會過去有協助夢想家在ABL、P League+落腳彰化的豐富經驗，近年來更成立彰化縣青年籃球隊及發展基層籃球。在本會理事長的主持下，即日起桃園璞園籃球隊將轉讓兩年SBL參賽權與彰化縣籃球委員會，由彰化縣籃球委員會成立彰化縣SBL籃球隊，統籌球隊運作及接手球員訓練。目前彰化縣籃球委員會正積極尋求彰化在地企業一起合作及冠名，希望可以透過在地縣民、企業以及政府支持的力量，一起推動球隊。

璞園建築團隊自2007年接手東風鷹隊加入SBL後，球團從上到下即全力投入培育國內優秀球員，並在2012-2015年間勇奪四連霸，建立起璞園王朝，成為SBL史上首度四連霸球隊。2016年起冠名桃園璞園建築籃球隊，深化與地方結合，桃園市府也投入大量資源支持桃園璞園隊成長茁壯，每年度在桃園巨蛋主場週的賽事，均吸引大批桃園地區球迷進場為璞園加油，為台灣籃球帶來許多貢獻。

而彰化縣籃球委員會將藉由過去連結夢想家籃球隊與在地球迷的推廣模式，積極培養中部地區年輕好手，以在地化經營方式，建立球隊文化。未來將以在地支持、培育新秀作為兩大主軸，期待能為SBL及台灣籃壇培養出更多優質好手，為彰化縣打造史上第一隻彰化在地的SBL籃球隊。

彰化縣SBL籃球隊目前已有多家企業正在洽談球隊合作及冠名，本月即將登場的新人選秀會及自由球員招募，也會根據戰力需求為必要的投入與參與，以充實團隊戰力迎接新球季，敬請球迷們拭目以待。