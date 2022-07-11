2022伯明罕世界運動會郭立陽選手參加滑輪溜冰男子公路100公尺爭先賽全力拼搏。（體育署提供）

2022伯明罕世界運動會進入第3日，美國阿拉巴馬州伯明罕當地時間7月10日，中華隊在滑輪溜冰項目由陳映竹、郭立陽兩位好手先後出戰女子、男子公路100公尺爭先賽，為中華隊再拿下2面銀牌；健力賽場也傳出好成績，楊森、田基森參加男子超重量級項目，分別拿下銀牌及第4名佳績，中華隊世運代表隊單日收獲3面銀牌，目前累積4銀2銅。

郭立陽之前在本屆世運場地賽男子500公尺爭先賽以43秒482摘下銅牌，200公尺計時賽也有第4名的不錯表現，7月10日公路賽再度斬獲獎牌，他表示，前半段與對手旗鼓相當，不過衝線前突然感覺腿部不適，最終只收下銀牌，讓他覺得有點可惜。

能夠拿下這面銀牌，郭立陽自己也很驚喜，之前在這個項目成績並不突出，抓不到訣竅，但今天突然找到感覺，才滑出這麼好的成績。面對即將於7月11日舉行的男子單圈爭先賽，他在看過場地之後認為並不好把握，但還是會全力以赴，希望能再拿一面獎牌。

場地賽男子1萬公尺淘汰賽因雨延期到7月10日早上舉行，台灣好手古長晉拿下第五名，同日又出戰公路賽1萬公尺記點賽，最終拿下第14名，一日完成兩場長距離賽事，表現可圈可點；女子選手部分，楊詠淇則拿下女子1萬公尺記點賽第12名。

7月10日中華隊其他賽事部分，女壘隊分組賽第2戰迎戰世界排名第1的地主美國隊，以0比7落敗，目前小組賽累積1勝1敗，7月11日小組賽最後一戰對上義大利隊；競速無人機項目，我國好手趙莛宇止步16強；相撲隊孫佩妤、余庭、妮卡勒·麥尚、黃維凡、黃柏誠、姚來興今日出戰無限量級賽事，皆未能晉級獎牌戰。