高雄一名男子駕車停等紅燈時疑似恍神，號誌轉換為綠燈時仍遲未前進，後方員警見狀趨前查看並按喇叭示意，男子才起步前行，警方示意停車受檢後，男子配合下車時，卻傳出鐵盒掉到地面的聲音，這下尷尬了，員警定睛一看原來是K盤，男子的心頓時涼了半截，見怎樣也賴不掉了，只好勇敢面對！

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員葉冠葳於9日深夜0時許執行取締酒後駕車勤務中，行經旗津區旗津二路與瑞竹街口，發現一部黑色自小客車速度忽快忽慢，停等紅燈時號誌變為綠燈後仍停滯不前，形跡可疑遂驅前攔查。員警發現25歲的張姓男子眼神恍惚，要求下車配合盤查，而當張男下車之際，突然傳來〝哐啷〞的聲音，原來是男子口袋裡的K盤掉了出來，張男見狀只好坦承剛吸完K他命準備回家，沒料到一時緊張K盤會從口袋裡掉出來。經警以試劑檢驗K盤內殘渣，呈現三級毒品K他命(毛重0.4公克)陽性反應，全案依毒品危害防制條例帶返所偵辦。

高雄旗津一名男子騎車恍神綠燈還不走，後方警見狀盤查竟掉出k盤，嫌犯當場臉綠了。(蘇育宣翻攝)

針對張男疑似吸食毒品後駕車行為，如尿液採驗結果顯示確有毒品反應，再追加函送不能安全駕駛(毒駕)罪嫌。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，「茫一時，悔一世，別讓毒品毀掉自己！」。施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂，甚至導致死亡，民眾切勿以身試法。