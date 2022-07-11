韓國新任總統繼5月就任以來，幾乎每天都有向媒體非正式簡報。但是目前疫情似乎有升溫趨勢，加上支持率又下滑，使得韓國總統府11日表示，除非是正式簡報，否則即日起要先暫停。

就任約莫兩個月的尹錫悅，在過去這段時間，試圖打破舊有巢臼並提高透明度，想用這種不需事前準備好題目，想問什麼就問什麼的方式與記者們交流。不過，隨著提名的官員陸續傳出醜聞，以及新冠疫情似乎捲土重來之下，目前也暫停與記者每天非正式面對面聚會。

民調機構Realmeter於11日發布的調查結果，尹錫悅的支持率為37%，遠低於6月首周至少52%。同時，現在也有57%韓國民眾，不贊同尹的施政表現。韓國總統府指出，尹錫悅日後儘量會以書面聲明為主，並附上相關照片與影片，以往面對面隨興交談方式將暫時不使用。

韓國總統府補充，同時礙於新冠病毒飛沫傳染特性，希望媒體能見諒以上新的互動方式。官方衛生機關示警，韓國正面臨新一波疫情，部分專家預估未來幾周，當地有機會再度出現單日幾10萬的確診病例。

自從新冠病毒爆發以來，韓國11日單日染疫人數為12,693位，總確診數已達18,524,583例，疫歿者共有24,661位。