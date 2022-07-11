教練方昶詠（右）暖心安慰，卻意外逼哭姜巧文。（巨宸製作提供）

「體壇周子瑜」姜巧文落淚，引粉絲心疼。（巨宸製作提供）

黃忠義擔任總教練的實境綜藝《超級王牌棒球隊》收視瞬間破1，開出紅盤。（巨宸製作提供）

由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員，跨界打棒球的台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》，上週六晚上10點在民視無線台開播，開播前10分鐘瞬間收視率就破1，總收視人口 682000人，更在PTT台綜版爆版，掀起網友熱烈討論，「有如看《灌籃高手》般熱血精彩」，日前黃忠義發下收視豪語，若首集收視率破1，就全員跳水，對於要兌現收視承諾，他表示：「會召集教練團率隊員進行準備。」他也指跳水第一棒就要派擁有「世界最美翹臀」之稱的跳水金牌林昀蒂上陣，展現他跳水美技。

「體壇周子瑜」、跆拳道品勢女神姜巧文在節目展現漂亮寶貝魅力，圈粉無數，社群已漲粉逼近5000人，但她在參加棒球訓練初期，不被教練團看好，直指她不適合當投手、外野手、捕手，守備教練黃紹熙被問到若姜巧文這三個守備位置都不適合，那可以擔任什麼手的送命題？他有如腦筋急轉彎地回答：「代跑！」姜巧文在打擊訓練，面對70顆球，擊球率不到1％，屢屢揮棒落空，統籌教練方昶詠暖心安慰：「沒有人一開始都會的！」，但卻因此逼出她的淚水，她說：「為什麼別人做得到，自己卻做不到，我也不想被安慰，因為對我來說，那是會讓我更想哭的事情！」自認是很怕被別人看不起，「我是團裡最讓人擔心的一個」。方昶詠印象深刻坦言：「姜巧文第一天打不到球就哭了，那後面該如何訓練！」

曾高居羽球女雙世界第一的程文欣，在節目山訓過程克服體重問題，展現毅力努力爬上懸木過程，讓人動容，她與羽球界的學弟呂佳彬搭檔，呂佳彬認為：「我們當運動員時，大家都好強沒想要輸，認為自己要學習輸，即便許多事情很努力了，仍無法完成。」程文欣坦言：「我比一般女生體重多10公斤，男生若要拉我負擔比較大。」又說：「個性上不喜歡放棄二字，畢竟這是團隊的任務。」她說：「完成輸與沒完成輸，差很多。」兩人奮戰到最後一刻，「學姊」與「學弟」都激動落淚，總教練黃忠義給予溫暖擁抱，就連觀眾都成了弟控，想幫學弟呂佳彬加油。被問到為何落淚，程文欣幽默：「那是雨水，你們看錯了！」

此外，《超級王牌棒球隊》首集就呈現運動員們在球場上跑壘、打擊、守備訓練過程，甚至是捕手要先克服被上百顆球狂砸的過程，都是觀眾相當愛看的內容，其中，擁有「黃金左腳」之稱的薛銘文，測驗時表演優秀，但卻不小心在跑壘過程中拉傷，成為節目中第一名傷兵，所幸傷勢不大。由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員，跨界打棒球，每週六晚上10點民視無線台開播、每週日晚上10點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方Youtube每週三中午12點播出。