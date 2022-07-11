李沛旭劇中甜寵小薰。（中視提供）

藝人李沛旭日前與老婆登記結婚，小倆口甜蜜幸福，他幾年前主演的《只為你停留》正在中視8點檔熱播，巧的是劇中李沛旭也有喜事，拿著戒指向心儀的小薰求婚，而身為檢察官的小薰，答應之餘竟拿出厚厚一疊婚前協議，要李沛旭簽字，讓他嚇到驚醒，原來一切都是夢，橋段非常逗趣。

劇情後來李沛旭把戒指交給小薰，不過不是求婚而是請女方先幫他保管，並告白往後不管多久都會真心對待她。李沛旭在《只為你停留》飾演水電工，卻有顆溫柔的心，一路深情守護小薰，不僅幫她換門鎖，還當他的道路救援，暖男人設深受女性觀眾喜愛，該劇開播時家庭主婦分眾收視平均最高還有1.19。李沛旭透露現實生活中自己的個性也是深情又實事求是，是個刻苦耐勞的男人。

他在這部戲與小薰組螢幕CP，兩人完全不需要特別培養默契，對起戲來一拍即合。也因戲裡戲外演員感情很好，李沛旭憶起當時在劇組大家相處特別愉快。這兩年疫情爆發，他透露對生活就是抱持「莫忘初衷、隨遇而安、實事求是」。