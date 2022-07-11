一街咖啡主理人郭柏佐團隊設計星宇航空機上咖啡(星宇航空提供)

今年6月份起星宇航空A330執飛，機上飲品及冰品也跟著升級，除了供應由台南Bar Home及Bar TCRC主理人黃奕翔打造的5款機上特調調酒，另今年夏季全新口味蜷尾家限定冰品也將登場。

星宇航空開航以來就獨創機上特調「湛藍宇宙」，此次黃奕翔以台灣在地素材研發5款機上調酒，依不同航程及艙等提供。「湛藍宇宙2.0」選用台灣在地琴酒及乳酸飲料，酸甜乳酸搭配琴酒特殊氣息；「紅海凱撒」以經典調酒血腥凱撒為靈感，酒底蛤蠣汁換成蘿蔔汁；「星空莫西多」用田納西威士忌取代萊姆酒，加入各式蔬果調製成一款清爽調酒；「銀河碧螺春」結合碧螺春茶茶香及琴酒芬芳，再加上蘇打水，整體層次更豐富；「夏日洋甘菊」加入洋甘菊、鳳梨、蘋果，帶來台南盛夏熱情。

星宇航空也再度與台南咖啡潮牌「一街咖啡」合作，同步於A330neo商務艙端上新咖啡口味，供應來自「中南美洲的水洗與日曬」咖啡豆。此款機上限定口味由一街咖啡主理人郭柏佐團隊設計，咖啡整體口感層次豐富，香醇苦甜的黑巧克力韻味中，夾帶著桃子與芒果乾的香酸甜，最後甘醇尾韻停留喉頭，讓人不自覺啜飲下一口。

星宇航空全航線目前已於經濟艙提供中深焙「宏都拉斯和巴布亞新幾內亞」咖啡豆，也是郭柏佐團隊設計，除了咖啡豆的品質及風味，更細心考量於高空中艙壓對於旅客感官的影響。

星宇航空說，該公司董事長張國煒至台南出差時，因緣際會造訪一街咖啡並對其咖啡品質及職人精神讚賞不已，決定將這份好味道帶上飛機。

此外，7月1日起星宇航空航程3.5小時以上航線推出機上甜點「蜷尾家」全新口味「紅烏龍焦糖脆脆」，以紅茶重發酵產生的熱帶水果香，加上烏龍茶重烘焙帶來渾厚的茶韻，搭配法國海鹽焦糖脆脆，製成具有台灣特色的冰淇淋。

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