桃園市長鄭文燦11日在《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪時透露，民進黨主席蔡英文一直屬意林佳龍選新北，因為民調最接近新北市長侯友宜，強調民進黨人選都是由民調決定，相信雙北「龍中配」是最好選擇，他也大讚陳時中親和力強，批對手蔣萬安空洞，對市政無深入看法，超越不了泛藍基本盤。

鄭文燦說，因雙北需要同時就定位，所以決策過程非常困難，而大家期待衛福部長陳時中選台北市，不可能有太大改變，至於新北市的民調中，林佳龍是黨內可能人選中最高、也是離侯友宜距離最近的人選，於是總統蔡英文請自己跟林佳龍深談，希望選戰布局能透過新北市的定位，為北北基桃帶來加分作用。

鄭文燦說，自己與林佳龍懇談過好幾次，彼此認識許久，不僅是學長學弟關係，也沒有吵過架、口出惡言，且林佳龍也非常擅長城市治理論述，具有在地性、國際視野，而國民黨新北市長參選人可能是爭取連任的新北市長侯友宜，因為侯是總統級候選人，承擔新北這局需要很大能量，黨內便共同推薦林佳龍，且林也願意承擔，並願意全力支持黨內徵召陳時中，並沒有外界所說有奇怪的故事。

鄭文燦不諱言，蔡英文在徵詢過程花了很多時間，自己希望未來民進黨的中生世代，能在不同領域及崗位承擔責任，台灣才會變強，且新北具有關鍵樞紐地位，黨內需要推出最強候選人，他相信林佳龍跟台北市長參選人陳時中組成「龍中配」是最好選擇。

至於副總統陳建仁參選一事，鄭文燦也認為「不可能」，只是媒體需要話題的變化球，直指蔡英文跟黨內其實一直鎖定林佳龍選新北，且陳時中在黨內民調也是最高，潛力也最大，這兩人在潛在人選中一直都是最強的。

鄭文燦也認為，民進黨在台北市過去選舉紀錄，支持度大約是38％到43％之間，「棄保」現象目前還沒有出現，因黃珊珊代表柯文哲，所以有基本支持度，至於蔣萬安比較空洞，對市政沒深入看法，因此台北市可能會一直是「三腳督」局面，也許選前10天才會分出高下。

鄭文燦進一步指出，聽過蔣萬安對於市政等問題論述，跟國民黨其他參選人不同的地方是，蔣願意超越國民黨的教條，但基本盤產生時，又會回到原點，碰上對撞議題就打回基本點，雖然蔣會有泛藍的基本盤，但開拓能力有限，不太會超越。