女星林青霞位於香港飛鵝山的豪宅8日凌晨發生火警，火勢迅速蔓延，由於屋內結構設計複雜，部分房間又採用防彈玻璃，加上有大量易燃性的擺設品，救火難度相當高，最終消防人員共花8小時才將大火撲滅，所幸無人傷亡。而據港媒報導，豪宅整修工程於10日開始進行，雖然建築外觀並未有明顯受損痕跡，但內部幾乎全被濃煙燻黑。

火警發生兩天後，這棟市值超過11億港幣（約42億台幣）的超級豪宅外頭已迅速搭建起鷹架，有許多工人不斷進出屋內，忙於進行後續的修補工作。此外，保全人員個個繃緊神經，豪宅重門深鎖，不但進出都需要由保全親自開啟大門，只要透過監視器發現有外人逗留，他們也會出來查看情況，警覺性極高。不過到目前為止，並未見到林青霞一家與當日被疏散的18名傭人出現。

據悉，林青霞與家人原先是住在飛鵝山道的8號豪宅，然而2012年附近鄰居遭竊賊闖入，為求居住安心，林青霞丈夫刑李㷧購入了安達臣道9號至11號的土地，花費上億打造出如今世人所見的超級大宅，並於2014年送給林青霞，作為她的60歲生日禮物，以及2人結婚20周年大禮。

林青霞這棟豪宅總占地約1400坪，建築體依山勢而建，面向東九龍半島，視野開闊，環境清幽。宅邸裝潢更是豪華，有占地達843坪的超大花園，另外還設有游泳池、網球場、健身房、圖書館、私人畫室及舞蹈室等多項高級設施。而為了保護主人的隱私及安全，豪宅戒備相當森嚴，不僅有保全24小時駐守，也養了10多隻狼犬協助巡邏，加上外圍設有高牆、鐵絲網、監視器與警報器等天羅地網，滴水不漏的維安也被譽為是「超級堡壘」。