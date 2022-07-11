女星周曉涵演過不少知名戲劇，近期在校園劇《機智校園生活》，飾演形象端莊的導師「伍佳麗」，周曉涵在戲外則是氣質美女一枚，以甜美顏值和D級好身材，擁有「偶像劇女神」、「美胸女神」的美名，親民的周曉涵稍早則在網上曬辣照，她穿內衣和小褲褲就入鏡，並透露自己沒有特意減肥，不過網全被她前凸後翹的身材曲線給辣翻。

周曉涵今（11日）下午在臉書、IG曬出昔日內衣代言照，並寫下：「雖說我也沒在特意減肥，但夏天嘛，總是會想要穿短褲、細肩帶類型的衣服，你們有什麼抑制食慾的方法呢？」周曉涵則透露她的方法很簡單，那就是把代言照片拿出來看一看。

照片中，周曉涵分別身穿桃粉色、藍色內衣和小褲褲入鏡，她性感坐在沙發上，零贅肉身材、S曲線和一雙長腿全都露，而在周曉涵的躺床照中，她雖然再搭配薄紗，但仍藏不住前凸後翹的好身材，辣照性感又不失優雅。

周曉涵福利照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「好美呀～我不相信你胖過」、「曉涵女神，魔鬼身材曲線，天使的容貌和我最愛的美腿」、「照片中的曉涵好瘦，所以拿來當自己身材的對照圖概念？美女也太好玩了」。