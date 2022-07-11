隨著時代演進，不少家電也因為科技發達而被淘汰。一名男網友經過板橋四維公園時，發現路邊有一台阿公級電視等著被垃圾車載走，覺得相當可惜，不過貼文公開後，有內行人注意到這台電視及木頭櫃子相當值錢，「整理好可以賣上萬元」、「不識貨！那個櫃子極可能是台灣檜木的，這東西可是絕版品」。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，昨（10日）經過板橋四維公園時，看到一台阿公級電視被丟棄在路邊，準備被垃圾車載走，讓他不禁感嘆，「小時候的回憶，好可惜！」

從照片可見，這台電視機讓人一看就覺得很有年代感，上頭還有許多按鍵和轉鈕，和現代新型電視有很大的差異，此外，裝著電視的木頭櫃子也相當有質感，四邊還刻有精緻雕花，不過櫃子後方的鐵板已被撬開，且生鏽狀況嚴重。

男網友分享在路邊看到的阿公級電視。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

他透露，雖然很想將這台電視撿回家，但家裡也沒有地方放，更沒有門路轉賣，加上這台電視被放在路邊理應是要丟棄的，隨意撿走也必須考慮後續問題，所以最後還是打消了將其撿走的念頭。

貼文一出，不少網友直呼好懷念，「滿滿的回憶」、「跟小時候我家的一樣」、「我家也有一台，從我出生到現在還留著」、「沒有超過40歲的，可能都沒經歷過用這台電視看楊麗花的時光」、「小時候家裡有這一台電視應該都是富有家庭」。

也有內行人激動表示，「別丟，這很值錢啊」、「要是我會撿，有收藏價值」、「趕快撿回家，這東西不是垃圾，是可以賣錢的」、「整理好可以賣上萬元」、「不識貨！那個櫃子極可能是台灣檜木的，這東西可是絕版品」、「這個真的有人收，像是古物店，之前我朋友買老屋，前屋主留下2張石椅，連我看了都想直接丟，結果找古物店來收，一張1萬元」。