進入暑假旺季，橘子(6180)今日宣布「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」自即日起正式開展，本次以夏日慶典為核心策展主軸，集結集團旗下12款人氣遊戲產品，接力推出熱血對戰賽、公開全新海外副本及全職業改版等精彩遊戲娛樂節目，還攜手跨產業夥伴AOC GAMING、無限廚房、黑松C&C、葡萄王PowerBOMB等，透過全方位娛樂平台beanfun，深度串聯遊戲、支付、電商、媒體等集團服務，打造「大橘夜市」線上互動闖關活動。

本次橘子嘉年華更首次注入原創娛樂影視IP元素，邀請由橘子集團與野火娛樂共同出品的選秀節目《原子少年》中最夯人氣新星群，參與實況任務競賽，並於今日開展記者會與共同活動大使王子 邱勝翊助陣宣傳，吸引年輕族群觀展，期以成為今夏最強泛娛樂盛會。

自2020年創始，邁入第六屆的橘子嘉年華，也啟動品牌塑造計畫，以泛娛樂策展與面向數位原生世代為核心概念。全新品牌識別中的「*」標註著忙碌生活中的重要事件；「酷笑」跳脫傳統態度的拘束，彰顯青春該有的態度，呼應數位原生世代的emoji語言。英文命名為GAMA FUN，更代表著橘子集團將持續為ACG群族用戶帶來更豐富有趣的體驗。

「大橘夜市」匯聚橘子集團旗下遊戲橘子、GASH樂點、有閑購物、橘子支付、beanfun!、漫畫星、文學星、原子少年以及橘子25認同卡等服務，化身數位攤商，精心設計趣味互動關卡並推出不同專屬任務。