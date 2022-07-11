金門海巡隊特地安排10073艇於港外噴水迎接，正式宣告3505艇加入金門海巡隊陣容，執行海域執法、救生救難與國境防疫任務。（金門海巡隊提供）

海巡署艦隊分署新造35噸級，最高時速達45節（約83.3公里）的巡防艇3505艇今(11)日由艇長徐世同分隊長帶隊駛抵金門料羅港，在黃魚汛期即將來臨之際，將可強化金門海巡隊掃蕩越界船隻的護漁能量。

金門海巡隊說明，3505艇為「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸級巡防艇，由中信造船股份有限公司廠承造，動力系統採用2部噴水推進器，具有吃水淺、靈活性高等特點，適合金門海域執行救生救難、近岸登檢等任務，且最高船速可達45節（約83.3公里），是海巡目前最高速的執法船舶；另該型艇具備消防水瞄功能，射程可達60公尺，能有效執行非法船舶驅離與救難任務，可大幅提升金門海巡隊執勤效能。

金門海巡隊特地安排10073艇於港外噴水迎接，並由副隊長陳建文率所屬人員舉行接艇祈福儀式，正式宣告3505艇加入金門海巡隊陣容，執行海域執法、救生救難與國境防疫任務。

金門海巡隊表示，黃魚汛期即將來臨，新造3505艇的加入可強化金門海巡隊護漁能量，艦隊分署也將視海域情勢機動調派大型巡防艦支援護漁掃蕩勤務，期能有效維護金門海域漁業資源，確保人民權益與財產安全。