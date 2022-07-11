針對外媒報導副總統賴清德赴日弔唁前日本首相安倍晉三，總統府發言人張惇涵今（11）日表示，尊重安倍前首相家屬，總統府對於相關行程沒有評論及說明。賴清德與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍前首相不幸離世，賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍前首相對台日關係的重大貢獻。

外交部發言人歐江安也表示，我國已透過適當管道向日方表示深切悼念，蔡總統、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮均已於本（11）日上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達我方的追思。至於賴副總統的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文指出，賴清德今天是銜總統蔡英文之命，前往弔唁日本前首相安倍晉三。賴清德今天臨時取消所有行程後直接前往東京赴安倍家弔唁。他說，蔡總統這個決定非常有智慧和遠見，也是一種外交上的突破。