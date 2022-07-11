台中北屯區一棟大樓11日下午2點多傳出詭異命案，一名房東因房客欠租且失聯多時，請求法院強制執行，警方協助進屋點交，未料一進門就發現女房客頭部套著裝有氮氣的塑膠袋陳屍住處，已全身僵硬氣絕多時，警方調查證實死者為38歲姚姓女房客，初步排除他殺嫌疑。

台中市第五分局指出，該局東山所員警在11日下午約14時協助民事法院判決到該社區執行強制租客搬離，到達時由房東委託律師持磁扣開門進入，即發現38歲姚女以塑膠袋套頭倒臥室內，已全身僵硬，明顯沒有生命徵象，研判女子已死亡多時，一旁則有許多氮氣罐頭。

警方調閱社區監視器確認死者最後一次進入社區，無人陪同，並依規定通知鑑識人員到場採證，現場會同鑑識人員初步查看無外力及打鬥痕跡，該案依規定製作資料報請刑事檢察官相驗釐清以死亡原因。

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