「樂逸文旅棒球館」榮退後，狠砸500萬元大改裝搶客源回流。（柯宗緯翻攝）

「樂逸文旅棒球館」榮退後，狠砸500萬元大改裝搶客源回流。（柯宗緯翻攝）

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿集團總裁劉坤福指出，近來隨著疫情趨緩，推出史上最優惠的「最低0元」入住方案，7月15日至12月15日，限平日（周日至周四）入住，近來詢問度熱絡，盼繼續帶動客人回流。（柯宗緯攝）

隨著疫情趨緩，加上國旅市場回溫，高雄防疫旅館逐漸退場，近來陸續有業者轉回一般旅館。「樂逸文旅棒球館」曾加入防疫旅館行列，如今榮退後，狠砸500萬元大改裝，祭出配合中央國旅補助的0元入住方案吸客。御宿集團也搶搭順風車，推出史上最優惠「最低0元」入住方案，詢問度熱絡。

高市防疫旅館一度高達79家，但疫情逐漸趨緩，用房需求銳減，現在剩下51家。高市旅館公會理事長周文彬表示，近來陸續有10多家防疫旅館退場，主因是業者跟著防疫政策調整，未來使用到防疫旅館的機會也會愈來愈少，但他經營的防疫旅館會跟著高市府共進退，目前尚未有退場打算。

中央振興國旅祭出最高每房1300元補助，周文彬指出，加上高市觀光局獨家全台周五補助500元，可望刺激住房率，讓旅客多停留，帶動吃喝玩樂等消費，目前暑假住房率約7、8成。

樂逸文旅執行長蔡肇洋指出，樂逸文旅棒球館是高雄前5間開始做防疫旅館，歷經800多天任務後，因為疫情趨緩，政府也逐漸開放邊境，看好國旅及未來國外旅客市場回溫，因此光榮引退。高市觀光局副局長劉秀英今特地頒發感謝狀，謝謝業者配合市府防疫工作。

蔡肇洋說，這次斥資500多萬元大改裝，包括壁紙、地毯、浴缸、冷氣等，並加強全面消毒。此外，位於墾丁的樂逸行旅7月1日開幕，暑假幾乎一房難求，顯示國旅信心回穩。

蔡肇洋表示，樂逸文旅棒球館明天開始正式迎客，暑假訂房持續成長，目前已提升2成，配合政府補助將可0元入住，自7月15日至12月15日，可用0元免費入住客隊雙人房或完封雙人房，並加碼送2份自助早晨與自助下午茶。

御宿旅館集團也搶搭國旅補助商機，高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿集團總裁劉坤福指出，近來隨著疫情趨緩，推出史上最優惠的「最低0元」入住方案，7月15日至12月15日，限平日（周日至周四）入住，近來詢問度熱絡，盼繼續帶動客人回流。