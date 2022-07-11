全國高級中等學校教育產業工會解析今年分科測驗數學甲題目指出，此份試卷明顯看出出題者要凸顯108課綱的新增單元，例如混和或非選的兩題都是108新課綱新增內容，對於只做考古題的學生而言，相關的練習題不多，恐會增加難度。

全中教指出，第12~14題是切片積分求體積的應用，過去幾乎未曾出現過求體積的題目，此題除求體積外且尚須搭配黎曼和的式子，能完整表達的同學應該並不多；第15~17題考到商函數的微分，其中第17題目不清，學生應不清楚要利用哪一個位置求一次估計。若從這兩題出發的考生，應該又會是被嚇到的一份試卷。

全國教師會則表示，今年數學甲試題難易度與去年相比，整體難易適中，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升。

全教會說，今年數學甲試題，數學符號增多，新課綱素材回歸，例如第5題提到二次曲線線性變換，第7題提到拋物線，第9題提到幾何分布。

全教會指出，首次出現的混合題型，配分為24 分，除了選填題外，亦包括計算題/證明題，例如第12~14題提到積木體積問題，運用空間概念/三角函數/黎曼和。整體混合題型設計循序漸進，脈絡性強。

全教會說，探究與實作題型，如第12-14題題組立體幾何、黎曼和及第15-17題題組結合向量、導函數，搭鷹架引導同學問題解決。