心情鬱悶時沒有什麼比來一份甜點還要療癒，從百年「中外餅舖」到美味法式蛋糕，高雄百花齊放的各類甜點，就是你的最佳心靈救贖。高雄市觀光局舉辦「高雄日嚐366」活動，邀請大家來推薦曾經療癒你的甜點，分享吃甜點的心情故事，活動自7月1日開跑，已接獲許多民眾熱烈推薦，融合傳統與創新的「中外餅舖」各式糕餅點心及80年歷史的港都伴手禮名店「不二緻果」的真芋頭都是網友激推甜點。「港都甜在心」推薦至7月14日止，還有機會抽到Gogoro、iphone13等大獎，獎項豐富，邀請全國螞蟻人齊來推薦心中的高雄美味甜點。

觀光局表示，近年民眾出遊，當地甜點店家絕對是網路熱搜關鍵字，旅程中沒有安排甜點店，就好像沒有閃亮的記憶點一樣。高雄的甜點種類多元豐富，目前民眾推薦甜點五花八門、種類多元，有隱藏在市場巷弄的熱門團購「三郎麵包廠」爆漿餐包、豐富奶油鹹味與蜂蜜香甜的「方師傅」大羅宋麵包、口感綿密鬆軟的波士頓派、旗津百年傳統「三和製餅舖」、芋頭控必吃的80年在地老店「不二緻果」芋頭蛋糕捲、世界麵包冠軍王鵬傑創立「莎士比亞烘焙坊」的冠軍荔香草莓，都是到高雄必買或是團購首推伴手禮。

此外，網友一致好評的也有銅板美食「白糖粿」、主打巴斯克乳酪蛋糕、最有溫度的寵物友善咖啡店「致日子TO DAY Coffee」、每日限量排隊的「猜心泡芙」、每季運用不同水果手工製作的法式甜點有「溫柔實驗室」、鳳山人氣店「STORY CAFE 故事咖啡館」不可錯過的大人版提拉米蘇及入口即化的義大利豬血巧克力慕斯等，來高雄一定要精選幾家甜點店大飽口福，才不虛此行。

現在熱鬧暑假開始，觀光局也規劃一系列活動，7月9日開始「2022旗津黑沙玩藝節」、7月16日「高雄啤酒嘉年華」活動，到高雄玩水、喝啤酒觀光旅遊的同時，一定要跟三五好友、姊妹淘找幾家甜點店品嚐，7月14日前快來「高雄日嚐366」（ 網址：https://reurl.cc/1Z9949 ）推薦你吃到令人難忘的美味甜點及飲料冰品！就有機會抽中「最大獎 Gogoro」和各式精美好禮。每兩波提名就進行一次抽獎，共有四梯次的抽獎機會，獎品總價值超過15萬元！還等什麼！千萬別錯過！相關更多旅遊資訊可搜尋「高雄旅遊網」FB官方粉專（網址：https://reurl.cc/NAkZXQ）參閱。