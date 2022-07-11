捷流閥業(4580)6月合併營收2.32億元，年增10.48％；累計上半年合併營收13.22億元，年增16.58％，創歷年同期新高。其中，第二季7.03億元，年增12.63％，創單季新高。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，看好5G、AI、車用電子等長期市場趨勢發展，仍創造全球半導體產業良好需求，並預估2022年全球半導體市場規模達6,135億美元，年增10.4％，其中，台灣半導體產值達新台幣4.36兆元，年增17.5％，台灣成長幅度優於全球表現。

捷流指出，由於近年國際半導體大廠加大台灣投資計畫，且政府亦持續推動回台獎勵政策等，創造台灣廠務擴建需求高漲，再加上包括石化、鋼鐵、以及其他傳產業者啟動數位轉型、高值化產線等投入，帶動工業閥門產品規格、自動化需求日益提升，捷流擁有大陸、台灣生產基地，可因應客戶訂單需求調配廠區生產，以滿足訂單交期等優勢。目前整體在手訂單金額達歷史新高水準，與去年同期仍呈雙位數增加力道，訂單能見度達五個月以上。