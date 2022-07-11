伴隨煉油價差飆高、部分現金股息提前入帳，台塑四寶第二季獲利除南亞小幅縮減外，其餘悉數增長報喜；合計四寶第二季獲利587.82億元，季增14.5％，上半年賺逾1100億元。

其中，台塑（1301）因本業相對持穩勝出，加上轉投資、現金股息挹注，成為唯一季、年獲利雙增長公司；不僅第二季獲利改寫新高，上半年營收、稅前利益、稅後利益、EPS均創歷史同期新高，以稅後利益377億元、EPS 5.93元蟬聯四寶獲利冠軍。

此外，南亞（1303）在電子材料、轉投資南亞科、南電等收益加持，以上半年EPS 3.71元名列四寶獲利亞軍。其次為台塑化上半年EPS 3.21元以及台化EPS 2.11元。

南亞因大陸疫情干擾，壓抑獲利推進動能，第二季獲利季減4.6％，EPS 1.81元；上半年稅後利益294億元，EPS 3.71元。

南亞指出，電子材料產品之中，電路板因高值化產品需求成長，獲利大幅增加；其他電子材料產品因大陸疫情封控，交運量及獲利減少。

台化（1326）受制產品報價、利差趨緩，第二季本業獲利季減57.9％；惟在轉投資台塑化等業外挹注，第二季獲利季增3.9％，EPS 1.07元；上半年稅前利益167.1億元，年減49.7％，稅後利益123.58億元，EPS每股稅後盈餘2.11元。

台塑化（6505）受惠成品油煉油價差衝高支撐，第二季本業獲利季成長13.5％，稅前盈餘衝破200億元，達210億元，稅後獲利季增24％，EPS 1.78元；上半年受制烯烴產品對輕油之價差減少，及公用事業燃料煤成本大增，營利由盈轉虧等因素干擾，稅後盈餘305.87億元，年減2.9％， EPS 3.21元。