林炎田接獲印信，正式擔任高雄市警察局長。（崔正綱攝）

陳其邁到場主持致詞。（崔正綱攝）

林炎田向市長陳其邁敬禮。（崔正綱攝）

林炎田與各警界幹部。（崔正綱攝）

林炎田受訪表示會持續強力打擊犯罪、取締酒駕、掃蕩毒品，保護高雄治安。（崔正綱攝）

昔高雄市警察局長黃明昭日前北上接任警政署長，高市警察局長將由警政委員林炎田擔任，今日下午2時30分於市警局三樓大禮堂正式舉行交接典禮，由市長陳其邁主持，期許新局長上任能持續維護港都的治安，強力打擊暴力犯罪，並嚴格取締酒駕、掃蕩毒品，保護市民安全。

高市警察局大禮堂舉辦交接典禮，警界各高級幹部出席外，許多市議員一同前往觀禮。典禮開始時，林炎田立正在禮堂中央紅地毯，先對著在座各幹部及出席嘉賓說聲「大家好！」，之後走上講台接受與陳其邁一起向副警察局長賈樂吉接收警察局印信，代表正式擔任高雄市警察局長一職。

接授印信後，林炎田面向後方國父畫像，舉起右手宣誓，會恪守本分，守護高雄的治安，維護市民人身安全。

陳其邁致詞表示，林炎田在各地警界表現都非常優異，林炎田曾任職高雄刑大大隊長，對於高雄治安非常熟悉，能盡快無縫接軌，也形容是「回家」一起打拚，感謝各位警察同仁努力，槍擊案已降到六都最低，希望林局長上任能繼續維持黃局長奠定的基礎，全力打擊犯罪。

林炎田表示，上任會持續打擊暴力犯罪，會在最短時間，用各種偵查手段逮捕犯人，打擊犯罪，同時嚴格取締酒駕、掃蕩毒品遏阻不法之徒；對於新上任大家最關注的就是選前的治安，林炎田說，選前會有許多賭盤、不實爭議訊息、境外勢力，會強力查處，確保選舉公平公正。

林炎田投身警界36年，曾任刑事局偵查第四大隊長、高雄市刑警大隊長、台北市警萬華分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局長、刑事局副局長、基隆市警局長及警政署警政委員。於2015年大寮監獄發生挾持人質事件，林炎田時任刑警大隊長，與當時局長陳家欽一起在前線指揮，成功救出人質。