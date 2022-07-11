遠東SOGO百貨與致力促進臺灣與立陶宛貿易的FORTRESS GROUP攜手合作，7月11日至23日於SOGO復興館舉辦立陶宛美食嘉年華特展，今天（11日）舉辦台立友誼巧克力發表會，邀請到職棒味全龍隊球星吉力吉撈·鞏冠站台推薦，一起品嚐新品、分享心得，他也提到，立陶宛國旗由黃、綠、紅水平三色條帶構成，配色與他原住民背景的排灣族族服顏色一樣，讓他倍感親切。

波羅的海國家立陶宛去年在新冠肺炎疫情嚴峻時，捐贈台灣兩批疫苗，牽起兩國的友情，並從經貿到投資簽訂了多項合作備忘錄，進行更頻繁的貿易活動，今天台立友誼巧克力發表會主打的巧克力由立陶宛NAÏVE的巧克力大師，以手工方式製作，再加入道地台灣烏龍茶為元素，以彰顯台灣與立陶宛的民間友誼，且限量1000片，濃郁的茶香融合巧克力的苦甜，讓吉力吉撈·鞏冠在台上忍不住一口一接一口品嚐。

回到台灣加入中職前，吉力吉撈·鞏冠有過多年旅外經驗，品嚐過許多異國美食，立陶宛的美食卻是第一次嘗試，他興奮地表示：「飲食向來是認識一國文化最快的捷徑，很開心今天可以更認識立陶宛，立國國旗的顏色和我們排灣族族服配色很相似，讓我覺得特別有溫度。」

吉力吉撈·鞏冠因為左膝受傷休養中，透露正積極復健，也會安排時間再作進一步檢查，期待可以盡快歸隊，為球隊戰績盡一份心力。

FORTRESS GROUP代表人葉緯（左）及職棒球星吉力吉撈·鞏冠（右）歡迎民眾享受立陶宛特色美食。（展逸國際提供）

FORTRESS GROUP代表人葉緯（左）及職棒球星吉力吉撈·鞏冠（右）拿著代表立陶宛的籃球、台灣的棒球，象徵兩國的友誼合作。（陳筱琳攝）

立陶宛美食嘉年華特展7月11日到23日在遠東SOGO百貨復興館9樓舉辦。（展逸國際提供）