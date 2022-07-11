樂壇天王周杰倫（周董）暌違6年，推出新專輯《最偉大的作品》，首波同名主打歌〈最偉大的作品〉MV曝光，上線不到10分鐘YouTube已破萬點擊，還拿下微博18個熱搜，被陸媒評價「首播即刷屏」，周杰倫也在社群平台宣傳新歌，和網友們互動頻繁。近日有網友在澳洲遇到周杰倫本人，上前詢問能否合照，助理本來要拒絕，但周杰倫親切地答應，讓網友直呼像在作夢。

日前有網友在小紅書上發布貼文，自己在澳洲的黃金海岸偶遇帶著孩子的周杰倫和昆凌，她直呼：「簡直就像做夢一樣！原本不想打擾他們平靜的假期，但剛好見到杰倫和助理落單」，該網友覺得難得遇見，不上去問候一下實在太可惜，於是鼓起勇氣去問能不能合照，周杰倫身邊的助理原本要禮貌地拒絕，沒想到周董很親切和網友說：「沒事沒事，來吧」。

該網友和周杰倫成功合照，狂讚周杰倫人很好，絲毫沒有天王架子，最後更透露心情：「現在回頭想想，真的好想說一句，謝謝你杰倫，陪伴了我整個青春。」消息一曝光，許多網友紛紛表示羨慕：「周杰倫私下就這樣，又不是公開行程，有啥好評頭論足的，他又不是偶像愛豆……」、「我也想要偶遇周杰倫！杰倫真的太好了吧，對粉絲的態度愛了愛了」、「這個就算走在我面前我都認不出來，臉盲晚期了」。