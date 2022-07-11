台中市40歲詹姓女騎士，上個月行經南區1處重劃區，脖子遭風箏線勒住，當場造成詹女頸部長約12公分傷口，且深度達真皮層，11日藍營市議員羅廷瑋陪詹女開記者會，詹女說，頸部傷後有異物感，且傷口將留疤。羅廷瑋呼籲，13期重劃區基礎照明設施盡速完成，並建置監視器，避免類似意外再發生。

國民黨台中市議員羅廷瑋說，近期接獲受害者陳情，發現民眾到在13期期重劃區內東興路一段上左右兩側尚未通車的道路上放風箏不時還有特技風箏，民眾說自己騎摩托車行經時，被在一旁玩風箏線割到脖子掛急診，傷口很深也造成了疤痕，更擔心當下被後面來車追撞，差點引起連環事故。

羅廷瑋說，去年該區域也曾經發生過許多問題，還有不肖改裝車在這邊競速飆車，儘管警察局已經加強巡邏要提升這區的治安，但很多治安問題還是層出不窮。如今又發生了多起風箏線導致民眾受傷的事情，希望地政局能夠儘速完成該地區的配地、交接和清償作業，也請相關單位要儘速完成基礎設備，不讓十三期重劃區成為民眾眼中的治安死角。

地政局表示，13期重劃區東興路以東區域已全部開放，東興路以西、三民西路以南未開放區域尚有整合標及滯洪池工程施作中，除三民西路留設一處施工人員進出外，其餘計畫道路出入口皆以紐澤西護欄密接阻隔，平日已請施工廠商巡檢工區，若發現非施工人員擅入工區將予以勸離，若未配合會報警協助處理，維護民眾安全。

另有關土地交地部分，地政局指出，13期重劃區區內土地筆數1853筆，截至目前已完成私有土地登記近8成，循序辦理土地點交作業，另異議處理完成及剩餘工程施作完工即辦理登記及點交作業，儘早交地於地主。