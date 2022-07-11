家長與孩童的大力讚賞，認為社教館所舉辦的活動豐富。（高市社教館提供／楊舒婷高雄傳真）

由高雄市立社會教育館和高雄市教育局家庭教育中心共同主辦，公益信託巴巴慈善基金會和張添永慈善基金會等熱心企業贊助的「親子共學巡迴列車」，10日到阿蓮區富安國小舉辦「營養聖品水果凍」親子活動，藉由當季水果製作成果凍，達到親子共樂的創意活動。

社教館和家庭教育中心共同舉辦的親子共學巡迴列車，是以平衡城鄉社區資源，創造家庭和樂氛圍為目標，將深受親子喜愛的手工藝創作、美食教作、益智闖關、科學遊戲、漆彈體驗等親子活動巡迴推廣至原高雄縣各行政區，增添親子的共樂時間。

10日在阿蓮區的富安國小舉辦的親子活動，活動開始前聘請勵馨基金會的吳諺蓁老師宣導「兒童自我保護」，並辦理有獎徵答，接著請前鎮社教站召集人吳美藝主講，分享了西瓜的知識。

社教館還特別邀請了三信家商餐飲科的洪子涵老師團隊指導，帶著家長與孩子一起進行水果果凍製作體驗，利用了當季的芒果、奇異果、火龍果與西瓜製作冰涼的果凍。

這場親子共學巡迴列車的獲得家長與孩童的大力讚賞，認為社教館所舉辦的活動豐富，以後一定經常參加，而社教館每個禮拜都會舉辦各類型的的活動，有演講、舞台劇、翻轉學習力及社區親子活動，希望透過活動激發孩童的想像力與創意，並達到親子共樂的效果。