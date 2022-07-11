連鎖餐飲集團王品(2727)雖受兩岸疫情升溫衝擊，2022年第二季合併營收降至近2年低點，但營運已擺脫疫情陰霾，6月合併營收「雙升」至近3月高點，其中台灣事業群更衝上近8年同期高點。展望後市，隨著疫情影響淡化及暑期旺季到來，集團看好營運將持續回升。

王品2022年6月自結合併營收12.37億元，月增9.89％、年增達41.6％，為近3月高點。其中，台灣事業群營收8.94億元，月增達12.01％、年增近1.45倍，創近8年同期新高。中國大陸事業群營收3.43億元，月增4.75％、但年減達32.48％，主因上海禁令月底才鬆綁。

合計王品第二季自結合併營收35.08億元，季減24.89％、年減4.42％，為近2年低點。其中，台灣事業群營收25.87億元，季減達24.24％、但年增達25.86％。中國大陸事業群營收9.21億元，季減達26.63％、年減達42.97％。

累計王品上半年自結合併營收81.8億元，較去年同期83.79億元小減2.38％。其中，台灣事業群營收60.03億元，較去年同期51.52億元成長達16.52％，中國大陸事業群營收21.76億元，較去年同期32.26億元減少達32.54％。

王品表示，台灣市場6月初業績已恢復85％且逐月攀升，顯示民眾消費信心日漸回穩，隨著暑假接近、消費力出籠，第5周業績勁揚近2成。其中，燒肉吃到飽品牌「肉次方」在千萬營收水準下，2家門市均成長8～10％，台中文心崇德店業績更打破品牌單月新高。

王品指出，集團在本土疫情升溫期間仍按原訂計畫持續布局，6月高價鐵板燒品牌「夏慕尼」進駐台北大直商圈，以精緻餐點與服務強攻星級餐廳戰區。燒肉品牌「Oh my!原燒」為拓展年輕客源，短短3個月就完成全台17家店轉型升級。

展望7月，王品將跨足韓式料理，新品牌「初瓦」將與和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」合開複合式門市、進駐西門町商圈。王品近2年「肉次方」、「尬鍋」、「初瓦」，品牌首店都選擇插旗西門町，主因疫情使商圈釋出不少好店點，亦符合集團搶攻年輕大眾市場策略。