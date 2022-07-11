台中市衛生局長曾梓展昨（10）日傳出確診，在確診前曾與台中市長盧秀燕以及市府團隊一起參加立委江啟臣母親在台中市立殯儀館舉行的公祭活動，該場公祭包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、黨主席朱立倫、媒體人趙少康、高雄前市長韓國瑜，以及國防部長邱國正等人都前往致祭。

曾梓展因11日與市議會有市政考察行程，加上公祭完出現發燒、喉嚨痛等症狀，在出發前夕進行居家快篩呈陽性，也自11日到17日進行居家照護；曾梓展表示，最近一次和市長盧秀燕近距離接觸是上周四曾面對面討論幼兒疫苗接種事宜，唯全程戴口罩，使用隔板，因此較無風險。

唯市議員羅廷瑋提供一張照片，圖中曾梓展與盧秀燕及市府團隊10日下午曾一起參加一場公祭；羅廷瑋指出，這場公祭是江啟臣母親告別式，許多黨國政要到場，但因為場地較小，馬英九、朱立倫、邱國正及盧秀燕等人都在廳內，其他市府團隊成員是在廳外等待，至拈香時才入內行禮。

曾梓展則說，參加公祭時他全程戴口罩，但當時有打噴嚏，以為是現場的檀香環繞造成過敏，但他也強調，全程戴口罩，也無交談，應無傳染給他人的風險。