位於台北市重慶北路三段236巷兩排逾60年的房子，受到工地拆除工程影影響，迄今有12棟牆壁裂開，1棟淹水，並相繼出現大小不一的損害，住戶陳先生指出，房子住60年都沒遇過這樣狀況，近一個月施工才裂開，每天感覺像地震，也擔心裂痕擴大害天花板塌陷。

大同區重慶北路三段逾60年老房子，因建案拆除工程影響，導致房子受損，例如牆壁裂縫、地板龜裂、樓梯掉落、窗戶受震動而破裂等，目前有18戶簽署送土木技師公會鑑定。

住戶陳小姐拿出資料指出，迄今這條巷子有12棟房子牆壁裂開，1棟有淹水，希望鑑定出來前能先停工，是因很多住戶裂痕都是這一兩周出現，建商還沒開挖地基跟連續壁，房子就裂開，還裂到樑柱上，那等開挖他們還能不能住。

住戶陳先生無奈表示，近一個月施工後，牆壁開始出現裂痕，每日住在家裡感覺像地震，到底是地基遺失還是什麼建商也沒說明，只說安全結構沒問題，但房子60年都沒遇過這樣的狀況，也擔心裂痕越來越大，會導致天花板整塊掉下來。

住戶周先生抱怨，建商在開挖前並未考慮這區是北市土壤液化潛勢區，也沒有先跟住戶說明，加上拆除方式不當，反應很多次也無用，自己用手機APP每天檢測都是五級、五級半地震，一天最少兩個半小時，且持續快兩個月。

台北市議員林亮君質疑，6月發函到都發局，希望損鄰案市府能介入處理，對住戶而言要安全的家，不該住的膽戰心驚，害怕60年老房子會倒掉，建管處是否可要求暫緩施工，不能一直消極處理，在鑑定報告完成前，對建商束手無策。

建管處科長侯炳基說明，今日現勘來看，住戶對建物損害，達到無法法接受工地施工的情形，且整排住戶都出現問題，至於工地是否要停工，建議工地應跟住戶了解損害到何處，可先等鑑定結果出爐，再來施工，住戶也能比較安心。

建商代表黃也恭表示，拆屋時有造成鄰損，住戶在6月17日有申請土木技師公會，做結構安全鑑定跟地基安全鑑定，會負擔費用，目前還未收到住戶反應要修繕，此外，這周四完成倒溝公程後，就會先停工，等待鑑定結果，會再和住戶協調，確認安全無疑慮後再施工。