苗栗家扶青少年學習製作甜點。（李京昇攝）

苗栗家扶中心長期扶助單親、隔代教養等弱勢團體，最近暑假到來，為讓疏於家人陪伴的受助學童，不沉迷電玩或是多走出戶外，培育他們學習烘焙，家扶中心11日下午也帶著孩子騎單車，將手作的餅乾送到華山基金會、社區關懷據點，並讓家扶學童跟長輩互動，讓關懷成為善的循環。

家扶中心的受助學童阿宏，是家中的么子，家庭經濟不富裕，假日時間家人需要工作，他總是一人在家，也因此生性害羞不愛與人接觸，家扶社工老師邀請他一起學習製作甜點、體驗團隊騎單車，1年來不僅讓他培養出自信心，更勇於表達自己的想法

另位國中女孩小甘，遭逢家庭變故，父親離世不久，家境困難，始終沒有學會騎乘單車，在家扶中心社工老師陪伴下，總算學會騎單車。

苗栗家扶中心昨天讓阿宏、小甘等受助學童，一起烘焙製作甜點，並讓他們在今天下午拿著自己做的餅乾，騎單車到華山基金會及佳凰社區長照機構，透過團康帶領與長輩們互動，並分享自己親手製作的甜點，場面相當溫馨。

苗栗家扶中心指出，中心2014年開始推展少年展力方案，以國中階段青少年為主體，建立一個長期性的青少年團體，透過團隊的陪伴與支持，提升孩子的洞察力、自信力、規劃力、生活力、團隊力和關懷力，這次讓孩子分享與關懷，不僅是單向的學習過程，更希望能雙向的回饋，讓他們學習關懷長輩。