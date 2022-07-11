「造紙三雄」6月營收已全數出爐，受到疫情等因素干擾，今年上半年兩岸造紙業景氣明顯不如去年，包括永豐餘、正隆、榮成6月營收皆較去年同期衰退。

永豐餘今天公布6月營收69.12億元，年減7.4％，與5月打成平手。累積上半年營收398.81億元，年減9.1％。

正隆6月營收37.6億元，年減3.5％，也比5月下滑4.2％，為今年單月營收次低，累積上半年營收228.37億元，年增4.5％。

榮成6月營收46.01億元，雖比5月增加7.9％，但年減6.5％。不過受惠權益法認列的業外投資收益挹注，榮成自結6月稅前盈餘2.27億元，比5月大幅成長3.7倍，創下今年單月獲利新高。

整體而言，比起去年上半年兩岸疫情趨緩，一度出現搶紙箱的盛況，帶動價量齊揚；今年造紙業市況明顯不如去年，今年上半年兩岸都有疫情，尤其大陸政府維持「清零」政策，許多城市接力封城，對需求面造成影響。

至於今年以來頻頻傳出各種紙類價格「喊漲」！這主要是為了反應紙漿、燃煤、運價等各項成本大幅上揚，業者必須轉嫁成本，但實際漲不漲得動則是另一回事。從造紙三雄最新公布的6月營收來看，全部呈現年減，這間接顯示出需求減緩的利空大於價格上漲的利多，恐不利造紙廠獲利。

不過，下半年造紙業即將進入傳統旺季，加上兩岸疫情逐漸趨緩，造紙三雄營運有機會逐入佳境。

法人提醒，大陸上海雖然6月已解封，但恢復速度似乎不如預期，尤其最近又出現新的BA.5變種病素，疫情持續成為景氣復甦的一大變數。其次，今年通膨籠罩全球，各國央行接力升息，預期消費市場將降溫，可能連帶拖累紙類市場需求回升。