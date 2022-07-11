教育集團卓越（2496）公告6月合併營收4,703萬元，月減10.79％、年增5.73％；累計上半年合併營收3.12億元，較去年同期成長0.88％。

卓越表示，帶動集團營運穩健主要來自三項動能：一是集團積極擴大國中、小領域布局，旗下陳立教育6月國中、小合計貢獻營收比重攀升至16.46％；二是去年調整子公司易禾教育營運合作模式為短期補習班業務認列，易禾主要聚焦高雄地區國中補教實體業者，並增加高雄地區分校數至九所；三是衝刺幼兒、小學STEAM領域的陳立小學堂銷售貢獻放大。

卓越指出，深化K-12教育領域，站穩高中領域高市占，未來不排除透過併購或策略聯盟等模式，提升市占率，同步規畫從目前K-12領域進一步延伸業務版圖。

展望第三季，卓越將推動應試教育品牌「陳立教育」向下深化國中、小學領域，並完善虛實整合策略，包括雲端數位學習、線上課程規劃、線上補課及班務系統等數位化系統。此外，藉由陳立小學堂與知名私立小學、國中合作導入課程，並與其他補教通路業者合盟，進行「派師＋教材銷售＋授權」等兩大業務接單明顯優於去年成長，相關教材認列成本已於去年攤提認列，隨著陳立小學堂營收比重提高，推升集團營運表現。