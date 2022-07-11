城市解封、各項工程復工，加上雨季趨緩，中國大陸水泥市場需求、價格回升，台泥（1101）、亞泥（1102）、信大水泥（1109）6月合併營收在大陸市場貢獻度增加下，以回到成長軌道。業者預期，下半年市場在「量增價漲」下，營運會比上半年好。

台泥6月合併營收91.45億元，年成長0.84％；亞泥6月合併營收77.76億元，年增9.31％；；信大5.91億元，年成長20.3％。

除大陸市場營運回溫、貢獻度增加，台、亞泥轉投資事業對合併營收成長也有加分。台泥的達和航運；亞泥的遠東新、裕民航運，尤其是嘉惠電廠的貢獻度更有大幅增加。

至於近六成營收來自中國大陸市場的信大，在營運有明顯回升下，對整體的合併營收成長度則會大大提升。

大陸6月解封後，各項工程已完全復工，加上當地政府為刺激經濟，對房地產調控降緩、增大復甦力道，預期在雨季趨緩後的第三季，台泥、亞泥及信大指出，下半年的大陸水泥市場營運可望逐漸回溫、漸入佳境。

下半年營運一定比上半年好很多；水泥業者指出，期待下半年進入產業傳統旺季，兩岸產業景氣都可望加溫，營運業績加快翻轉。