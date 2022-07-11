彤溫岑二重唱推出首張客語專輯《同溫層的歌》，雖未入圍「金曲三三」客語項目，但親姊妹亦彤、亦岑並不氣餒，馬不停蹄報名參加第一屆全球客家流行音樂大賽創作組，從初選144組裡頭脫穎而出成為十大，前天（9日）彤溫岑冒著體感40度炎夏於信義區參加複賽，登台表演，表演創作曲〈協力車〉，這首歌靈感來自於新竹南寮漁港的在地著名景點-「17公里海岸線」，彤溫岑一家三代同堂彼時常常到那逐浪散心，當地有協力車出租，姐妹倆福至心靈，姊姊亦彤說：「覺得協力車不但可以象徵親人同心打拚生活，也很適合代表客家族群團結的特性。」

彤溫岑二重唱為了參賽，特別邀請吉他手Ocean、Conga鼓手阿東和大提琴手阿謙，組成「彤溫岑期間限定樂團」，一同上台表演參賽曲〈協力車〉，雖然最後未如願進入決賽，但雖敗猶榮，妹妹亦岑說：「可以進入前十大已經非常興奮，而且台下的評審都是我們姐妹的偶像，可以在他們面前表演已經非常滿足！」姊妹花比賽結束後一一和評審老師和工作人員致謝，評審吉那罐子楊淑喻、黃子軒等人紛紛給彤溫岑鼓勵，而更讓姐妹倆開心不已的是，現場大偶像、今年金曲獎4項大贏家黃連煜老師也入鏡合影。

比賽當天，彤溫岑爸爸媽媽、哥哥姊姊，都隨行至信義區新光新天地香堤廣場助陣，雖然最後未能進入決賽，但全家人參與盛會都相當興奮，結束後全家人和親戚一同至位於世貿大樓高樓層的港式餐廳享用晚餐，除一解比賽一整天的壓力，也在台北美麗的夜色下，共享天倫之樂。